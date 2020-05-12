說著一口「超輪轉」台語的台灣基進立委陳柏惟，質詢時大都以台語詢問官員，但引起「不夠尊重國會」爭議。陳柏惟等人今天上午更進一步提案建請立法院，根據《國家語言發展法》，提出通譯服務，以及培育國家語言通譯人才的短中長期計畫，而該案經院會討論後逕付二讀並交付朝野協商。

台灣基進立委陳柏惟，「超輪轉」的台語讓人印象深刻，出任立委首次登台質詢行政院長蘇貞昌時，幾乎全程以台語發言，遭網友質疑不使用台灣的官方語言，「在格局上是否不夠尊重國會？」

當時陳柏惟表示，只要備詢官員聽得懂，或是有翻譯都可以在國會上使用任何語言，並期待客委會或原民會可以只用他們的語言。2019年通過的《國家語言發展法》，把台語納入國家語言，對於面臨傳承危機的國家語言，政府應優先推動特別保障措施。

陳柏惟今天更進一步偕同無黨籍立委林昶佐、時力立委邱顯智等15人提案，建請立法院根據《國家語言發展法》，提出各國家語言間的通譯服務，以及培育個國家語言通譯人才的短、中、長程計畫，以利立委以母語問政。

上午討論到此案時，陳柏惟未現身議場說明，該提案應民進黨團要求，經在場立委無異議，直接被逕付二讀並交付朝野協商，未來由民進黨團召集協商。

(中時 )