今天鋒面東移至臺灣東方外海，但鋒面附近仍是不穩定的大氣環境，氣象局新增臺北市、新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、南投縣、雲林縣、嘉義縣、臺南市、高雄市、屏東縣共12縣市山區大雨特報，提醒臺灣西半部山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。

氣象局指出，中午過後受熱力作用影響，容易出現比較明顯的雨勢，預計午後在花蓮、臺東及中南部山區有局部短暫雷陣雨，並有局部大雨發生的機率。

(中時電子報)