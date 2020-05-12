鋒面砸雨彈 雙北等12縣市發大雨特報 11:072020/05/12 中時電子報 莊楚雯 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 不斷更新》雙北等12縣市山區大雨 氣象局：提防強降雨。(氣象局) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 今天鋒面東移至臺灣東方外海，但鋒面附近仍是不穩定的大氣環境，氣象局新增臺北市、新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、南投縣、雲林縣、嘉義縣、臺南市、高雄市、屏東縣共12縣市山區大雨特報，提醒臺灣西半部山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。 氣象局指出，中午過後受熱力作用影響，容易出現比較明顯的雨勢，預計午後在花蓮、臺東及中南部山區有局部短暫雷陣雨，並有局部大雨發生的機率。 下周第2波典型梅雨滯留鋒到 吳德榮：恐大量降雨 滴妹飲料店她給4.5顆星說讚 網一看價目表傻眼 (中時電子報) #山區 #氣象局 #12縣市 #鋒面 #臺灣 也許您會感興趣 推薦閱讀 工研院發表「臺灣首台醫療級呼吸器原型機」 11:562020/05/08 財經 中南部6縣市亮高溫燈號 午後防炎熱 12:272020/05/08 生活 梅雨鋒面影響到周二 氣象局曝颱風季來了 08:072020/05/10 生活 梅雨鋒面來襲！南投縣豪雨特報11縣市防大雨 18:372020/05/10 生活 梅雨鋒面發威！全台慎防劇烈天氣 這天飆回高溫36度 22:232020/05/10 生活 梅雨鋒面到！高雄、南投等3縣市豪雨 12縣市大雨 12:282020/05/11 生活 全台水情拉警報 石門水庫蓄水率跌破3成 15:542020/05/11 生活 首颱黃蜂恐生成？氣象局曝各國最新預測 18:382020/05/11 生活 好天氣再等等！這天鋒面遠離台灣 22:162020/05/11 生活 下周第2波典型梅雨滯留鋒到 吳德榮：恐大量降雨 08:152020/05/12 生活 生活熱門新聞 颱風「黃蜂」最快周五生成！吳德榮曝2模擬路徑 - 生活 中原校方逼道歉 招名威超強背景意外曝光 - 生活 有災難？唐綺陽揭諸星逆行引爆... - 生活 上課影片曝光 統神爆氣重批招名威不要臉：滾出中原大學 - 生活 12縣市大雨山區特報！今年首颱黃蜂將生成 17日最近台 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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