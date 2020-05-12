夏日炎熱天氣，許多民眾喜愛從事水上活動，為宣導安全觀念，台中市政府消防局第七救災救護大隊東英分隊，除在東區新打卡熱點湧泉公園星泉湖加強防溺演練，更特別拍攝防溺宣導影片，提醒民眾遇到溺水案件，謹記「叫叫伸拋划」救溺5步驟，切勿冒險下水，避免憾事發生。

影片中，消防人員逐步指導救溺5步驟，強調遇到溺水案件，不要驚慌，牢記救溺5步驟「叫叫伸拋划」，依序為「叫」，大聲呼救救吸引旁人注意來幫忙；「叫」，打119電話求救；「伸」，利用竹竿、釣竿、樹枝等延伸物岸際救援；「拋」，拋送救生圈等具有浮力的物品或漂浮物給溺者；「划」，利用船、救生圈、浮木、救生浮標等大型浮具划過去。

消防局呼籲，民眾應慎選安全水域及有救生設備與人員的合法處所，遇設有「水深危險」、「禁止戲水」等警告標誌的水域，切勿從事戲水及任何水上活動，若遇到救溺事件，應聽從救生人員指揮冷靜救援，提醒家長注意孩子外出動向，勿輕忽任何可能的危險。防溺宣導影片，可查詢東英分隊臉書專頁。

(中時 )