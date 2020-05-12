大陸新冠肺炎疫情趨緩，產業快速回溫，5G腳步也動起來，隨著大陸5G智慧機的滲透率將在下半年加速升溫，聯發科(2454)也持續拓展產品線，已拿下更多市佔率，加上華為最近將「榮耀」品牌拉出來成為一家獨立公司，這將為產品組合較同業更優、且較高性價比的聯發科創造更多的機會。

隨著新冠肺炎疫情在大陸逐漸轉趨穩定後，產業復工、市場買氣回溫，近期智慧型手機出貨量也出現復甦訊號，值得注意的是，今年迄今推出的新智慧型手機中，約50%的機種都支援5G，大陸三大電信商也重申了加快5G發展的決心，中國移動表示5G智慧型手機出貨量目標為1億支，且在價格上，大陸5G智慧型手機定價已經大幅降至人民幣2000元或以下，預計在今年下半年，5G手機將進一步深入主流市場。

聯發科在5G晶片上主打SoC(系統單晶片)，且目前已推出天璣1000、天璣1000+、天璣800，另外，聯發科也將在下半年端出另一款更加親民的產品，市場暫時訂名為天璣600，屆時聯發科產品線將更加齊全，從旗艦、中階到入門的5G機款都可以有相對應的產品，全力搶攻大陸市場第一波5G大餅。

大陸的中階5G市場的前景隨著疫情舒緩改，聯發科的SoC出貨量就有上檔空間，更重要的是，華為最近將「榮耀」品牌拉出來成為一家獨立公司，而這將為產品組合較同業更優且較高性價比的聯發科創造更多的機會。

分析師看好，隨著5G智慧機在下半年的滲透率加速，預計聯發科的5G SoC出貨量可從3000萬顆上調至現在的4000萬顆，主要是基於聯發科在華為供應鏈的市占率提升，預計聯發科在華為5G智慧手機中的占比將在下半年激增至40%以上，並認為聯發科的低階5G SoC產品將在下半年拉高出貨量與整體均價。

聯發科也看好，儘管今年有新冠肺炎疫情，但今年整體營運還是會力拚合理成長，且維持今年全球以及大陸市場的智慧型手機出貨，預估全球在1.7億至2億支之間，至於大陸市場，會佔其中的1億至1.2億支的預估。

展望第二季，以美元對新台幣匯率1比30計算，聯發科預估第二季營收預估在621億元~669億元之間，與前一季相比，約增加2%到10%，與去年相比，增加1%到9%，第二季營業毛利率預估為42.5%正負1.5個百分點，含員工分紅之營業費用率預估為32.5%正負2個百分點。

(時報資訊)