智伸科(4551)4月營收及季報不佳，導致股價盤中重挫跌停。不過，大陸東莞、嘉善兩個生產基地已恢復正常運作，加上4月中完成併購旭申國際，配合主要客戶5月中下旬陸續開工，營運預期6月後將逐步回穩。

智伸科第1季因配合大陸地方政府新型冠狀病毒肺炎防疫工作延長農曆新年長假，影響部分訂單出貨時程，單季合併營收9.82億元，年減11.81％，整體產能未達規模經濟，影響整體毛利率與獲利能力表現，首季整體毛利率及營業利益率分別為23.02％、10.38％，稅後淨利0.72億元，年減56.20％，每股盈餘0.88元。

而4月合併營收為4.78億元，年減25.68％，雖然併購旭申計畫如期完成，由於旭申占整體營收約35％，歐美地區汽車客戶防疫工作停工，短期影響部分訂單遞延出貨，營收不增反減。

大陸車市在疫情逐漸控制且政府多項購車補貼政策的刺激下，4月零售表現已見逐步回溫的現象，配合海外客戶5月中下旬陸續開工，營運近期有望觸底反彈。

(時報資訊)