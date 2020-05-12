在美國檢視中國履行第一階段貿易協議情況的緊要關頭，中國「環球時報」英文版引述接近中國政府的消息人士稱，中方出現要求重新評估首階段貿易協議的鷹派聲音，部分顧問亦敦促重新進行磋商。不過，美國總統川普於美國當地時間11日明確表示，不贊成與中國重新磋商今年年初簽署的首階段貿易協議，

外媒報導，川普在記者會上表示，雖然不滿中國處理疫情手法，但反對重啟兩國貿易談判，希望對方可遵守首階段貿易協定承諾的條款。

中美兩方今年1月達成初步貿易協議。根據協議，美國同意延後進一步增收關稅，中國當局則承諾未來兩年的進口規模，要以2017年為基準再增加2,000億美元。5月8日，中國國務院副總理劉鶴與美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）和財政部長姆欽（Steven Mnuchin）通電話，證實雙方都同意落實第一階段的協議內容。

隨著中美關係因疫情再度惡化，中國內部對第一階段中美貿易協議的不滿情緒在不斷增長，因為中方為推動這項交易做出了妥協。「環球時報」英文版引述知情人士透露，接近貿易談判的顧問已建議中國官員，重新提出令貿易協議作廢的可能性，而建議還包括談判新協定，讓天秤向中方傾斜。

不過路透報導，中國仍在購買美國農產品。報導引述市場人士稱，中國進口商11日購買最少4個貨櫃的美國大豆，相當於24萬噸。有關貨品將於7月付運。

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