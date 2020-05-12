報稅節來臨，今年綜合所得稅新制新增5大重點，包括增訂長照扣除額、薪資所得核實減除費用方案、基本生活費提高至17.5萬、同婚伴侶可合併申報及政治捐贈1％以上可列舉扣除外，報稅期間更是延長至6月底，報稅不必人擠人，「富邦證券電子金融憑證」不僅是投資人看盤下單的好工具，還是網路報稅的好幫手。

防疫期間，只要是富邦證券電子交易客戶且具備有效電子交易憑證，就能透過電子交易憑證申報綜所稅，不須再準備讀卡機即可下載所得資料，讓收支一目瞭然、簡單五步驟報好稅，非富邦證券戶的納稅人，可選擇透過富邦證券線上開戶系統，五分鐘完成線上填寫資料申請。

另外，隨著股東會旺季到來，因應疫情，溫馨提醒股東，「富邦e點通」App內建電子投票專區，連結至集保平台「股東e票通」，採用電子投票方式可以避免與人群接觸的風險，更可以跳脫股東會的時空限制，一鍵行使表決權。

若投資人於報稅期間有短期資金需求，可善用富邦證券「不限用途款項借貸」作為快速籌措資金的來源，包括在富邦證券官網、富邦e點通及富邦e+都可以申辦，只要於線上簽署申請書，將手中持有之上市櫃股票作為擔保品，手機輕輕一滑，最快可於1小時撥款，最低借款金額一萬元起，借款期限可以長達18個月，在額度內可以隨時循環使用，輕鬆取得資金，以報稅為例，許多人以刷卡或者信貸借款繳稅，同樣可以選擇「不限用途款項借貸」進行資金的融通，不必再「賣股繳稅」，讓繳稅更具彈性。

富邦證券表示，只要預先下載好國稅局的最新版報稅軟體，再搭配富邦證券的電子報稅金融憑證，民眾即可從國稅局下載戶籍、家戶所得、勞健保及扣除額等資料，免除填寫書面資料的勞累，並可透過報稅軟體自動算出最有利的計稅方式，以進行綜所稅結算申報，最後確認資料後上傳，輕而易舉完成一年一度的報稅手續。

(工商 )