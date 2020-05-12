台股除權息旺季來了！近期15家金控公布去年獲利創歷史新高，稅後純益合計近3,500億元，年增19％。國泰股利精選30 ETF（00701）的配置中包括五成金融股，適合長期存股，且低波動選股策略在市場震盪之際能展現抗跌力道，還能再賺到資本利得，讓ETF投資人喜迎除權息行情，並且進一步賺到金融股高殖利率題材。

今年即使受到疫情影響，股利發放也毫不吝嗇，整體發放現金股息衝破前年的1,620億元歷史最高紀錄，達1,704億元，目前合計多達12檔現金股息殖利率超過4％，其中總金額最大方的就是去年獲利王國泰金，每股現金股息提高33％至2元，總計發出263億元，現金股息殖利率超過5％，而其他金控如兆豐金配發1.7元，總額超過200億元，殖利率同樣突破5％。

國泰投信ETF團隊基金經理人蘇鼎宇指出，疫情爆發後金融股淪為三大法人賣超重災區，4月份賣超前10大榜單就上榜4名，但4月金控獲利回溫，所有金控單月全數呈現獲利，其中富邦金、國泰金、中信金、國票金更較去年同期成長，有望吸引三大法人歸隊，國外主權基金如挪威央行、新加坡央行、阿布達比主權基金等即偏好長期持有臺灣金融股，加上金融股將啟動高股息除權息行情，資金回流可期。

此外，疫情逐漸消退下，市場樂觀情緒升溫，國際股市反彈強勁，雖然短線漲多使得指數面臨獲利了結賣壓，但未來台股震盪向上的可能性高，金融股可望隨大盤彈升回到合理區間。

(工商 )