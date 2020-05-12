紓困之亂沒完沒了，新北市長侯友宜今上午主持防疫會議，媒體追問是否認為紓困之亂，源於中央各部會無法整合資料的問題？侯友宜表示，陳時中已說過「蘇院長」沒有講清楚，大家也知道問題所在，不過這件事情已經過了，大家好好做事最重要，地方還是一句話，「地方負起所有責任，盡快將紓困金發放給有需要的人。」

侯友宜說，他昨天已和陳時中通過電話，畢竟政策剛上路，很多準備都尚未充分，他也完全理解，大家只要同心協力、出發點都是好意，就是想為底層困難民眾解決問題，過程中難免因為準備不足、出現很多問題，但相信這段過程很快就會過了，大家好好做事最重要。

侯友宜坦言，陳時中曾說「蘇院長沒有講清楚」，這件事已經過了，衛福部也講得很清楚，也知道問題、原因所在，地方還是一句話，「地方會負起所有責任，盡快將紓困金發放給有需要的人」，已經過了就往前看，好好做事。

(中時 )