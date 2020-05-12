每個人都有內急的時候，而說到廁所，早在5000多年前，那個時候上廁所可是方便又簡單，直接在路邊挖個坑就完事了，到了春秋時期，百姓開始懂得衣要蔽體了，於是就有了廁所。那廁所出現之後，是怎麼演變的？古代女子穿著長裙都怎麼上廁所呢？一起來看看。

事實上，古代對於上廁所有挺多種說法的，像春秋時期稱為「溷軒」，宋代稱為「雪隱」，清代稱為「宮廁」，這都是有些文化人的叫法，還有個朝代將上廁所叫做「更衣」。

一開始的廁所相當簡陋，一個坑，兩塊木板就完成了，到漢朝，尿壺才逐漸出現，但那也只是針對男性，女性還是無法運用。那麼女性怎樣處理呢？通常女性都會隨身帶個小鏟子，然後跑到偏遠的中央挖坑上廁所。

真正的女性專用馬桶則直到明朝才被發明出來，剛問世的馬桶可還是備受矚目，不過，由於明朝女性大多是穿著長裙，上廁所是比較麻煩的，於是廁所就有了「更衣」這個叫法，換言之，每次上廁所時要先脫衣，一來可以避免弄髒，二來不會留下異味。當然，每次上廁所都要脫衣服也是很麻煩的事。

有別於民間，在明清兩朝宮殿裡，上至皇后妃子，下至各位宮女，都會使用香料來薰香除味；而明代劉若愚《酌中志》記載「東夾牆」和「西夾牆」處，「皆宮眷、內官便溺之所」，這顯示，那個時候的廁所已經是固定的位置了。

再到民國在大陸時期的公廁呈現，再到如今把戲百出的社會，馬桶曾經經過幾代改進，不論是鄉村還是城市，根本上都裝備了抽水馬桶；但仍有些偏遠地域區，廁所來是相當簡陋，一個坑兩塊木板就可以解決內急需求。

不過，古代最奢侈的馬桶當屬慈禧的無疑了，她所用的宮房不僅使用的是檀香木，而且還有著大壁虎的圖樣和寶石的鑲嵌，野史還記載，到慈禧晚年的時候，由於身體不好，宮女們時常能夠看到慈禧會騎在這宮房的上面，用手紙逗弄這外面的大壁虎玩。

(旺報 )