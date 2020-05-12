大陸國家統計局12日發布4月大陸CPI較去年同期上漲3.3％，漲幅比上月回落1個百分點；相較上月則下降0.9％，降幅比上月縮小0.3個百分點。

大陸國家統計局城市司高級統計師董莉娟表示，4月，大陸國內新冠肺炎疫情防控向好的態勢進一步鞏固，生產生活秩序加快恢復。從年增率來看，CPI上漲3.3％，其中，食品價格上漲14.8％，漲幅回落3.5個百分點，影響CPI上漲約2.98個百分點，食品中，豬肉價格上漲96.9％，漲幅回落19.5個百分點；牛肉、羊肉、雞肉和鴨肉價格上漲8.2％到20.5％，漲幅均有所回落；雞蛋價格由上月上漲2.1％轉為下降3.4％；鮮果和鮮菜價格分別下降10.5％和3.7％，降幅分別擴大4.4和3.6個百分點。非食品價格上漲0.4％，漲幅比上月回落0.3個百分點，影響CPI上漲約0.31個百分點，非食品中，醫療保健、教育文化和娛樂價格分別上漲2.2％和2％，交通和通信、衣著、居住價格分別下降4.9％、0.4％和0.3％。

從月增率來看，CPI下降0.9％，其中，食品價格下降3％，降幅縮小0.8個百分點，影響CPI下降約0.7個百分點，是帶動CPI繼續下降的主要因素。食品中，天氣轉暖，鮮菜供應量增加，價格下降8％，降幅縮小4.2個百分點；生豬產能加快恢復，豬肉供給持續增加，價格繼續下降7.6％，降幅擴大0.7個百分點；鮮果和雞蛋供應充足，價格均下降2.2％。非食品價格下降0.2％，降幅縮小0.2個百分點，影響CPI下降約0.17個百分點，非食品中，受國際原油價格波動影響，汽油、柴油和液化石油氣價格分別下降7.5％、8.2％和3.7％；隨著復工復產加快，出行需求增加，飛機票價格上漲5.6％。

(旺報 )