疫情並沒有打倒所有企業！韋萊韜悅調查疫情期間的企業營運，結果顯示，2020營收目標達成率預估達90％，調薪預算中位數維持3％，企業審慎樂觀前景，也有少數的產業及公司願意加碼，逆勢增員、加發獎金等計畫。

為解決疫情造成的業績不振、無薪失業，行政院團隊忙著紓困企業、失業民眾，今（12）日發布的《企業因應新型冠狀病毒(COVID-19)措施調查報告》，卻顯示企業審慎樂觀，韋萊韜悅人才與獎酬諮詢/全球獎酬資料諮詢服務副總經理李儀欣表示，或許本次參加調查的企業，並無受到疫情直接衝擊的航空、旅遊及餐飲等行業，且近半為高科技業。

此項調查結果，企業回應，第一季與今年度營收目標達成率仍有90％，如預期目標，台商、消費品暨零售業在第一季度營收達成普遍受到較大影響，但在疫情及早獲得控制的前提假設下，多半預期可在後續季度縮小與年度營收目標的差距。

李儀欣指出，對於少部分醫藥生技業及金融服務業，雖然第一季營收達成狀況尚可，但預期今年其餘三個季度，可能會迎來更大的營收衝擊。

(工商 )