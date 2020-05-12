新冠肺炎在全球肆虐，而體溫量測是公共場所防疫的首道關卡，於第一時間就將疫情阻絕於外。昇雷科技今天日致贈1台「雷達生理感測系統」給科技部，這機器以非接觸方式蒐集體溫、呼吸頻率等數據，是科技部補助中山大學的研發成果，意義重大。

新冠肺炎已經對全人類的身體、精神、經濟活動與社會的健康和安寧帶來極大的威脅，世界各國都在努力防堵疫情蔓延。在台灣，各醫療院所肩負檢疫與治療之任務，而體溫量測是公共場所防疫的首道關卡，於第一時間就將疫情阻絕於外，是防疫的重要防線。

昇雷科技今天致贈1台「雷達生理感測系統」給科技部，由部長陳良基親自代表受贈。該系統以非接觸的方式收集體溫、呼吸頻率與心跳等多元生理數據，即時提供警訊，可做為疫情防堵的第一道關卡。

科技部2015年運用法人鏈結產學合作計畫，輔導國立中山大學電機系教授洪子聖開發「生理訊號無線感測雷達技術」，該技術能透過雷達波偵測到生物體後之反射訊號，藉由訊號處理演算法，以非接觸的方式收集生理數據，能穩定全時感測生物體的心跳與呼吸頻率，並於2017年技轉衍生成立昇雷科技公司。

昇雷科技此次致贈的「雷達生理感測系統」，以雷達技術為核心，運用團隊自主開發的射頻硬體、天線設計、訊號處理與演算法軟體技術，靈敏度遠優於傳統連續波雷達，並具有低功耗、低硬體成本、高準確率及穿牆能力等優點。

這系統更可由後端AI平台分析生理健康狀況，即時發現異常跡象提供警示，減少醫護人員頻繁進出的疲憊與感染風險，紓解因新冠肺炎所造成醫護人力負擔，目前已實際應用於高雄醫學大學的負壓隔離病房，遠端監控並即時反應病患異狀，降低醫療照護人員負擔，避免醫療系統癱瘓。

陳良基感謝昇雷科技為防疫貢獻心力。昇雷科技田勝侑總經理表示，「雷達生理感測系統」，源自科技部補助中山大學之科研成果，感謝科技部鼓勵科研創新。

(中時 )