新北市今上午召開防疫應變會議。（許哲瑗攝）

紓困之亂沒完沒了，日前有網友自稱是衛福部基層員工的「朋友」，請他代為報爆料，文中痛批新北市府不做事，害衛福部員工加班到5點，文章還被轉貼到綠營粉專分享；侯友宜今上午主持防疫會議，媒體追問是否備感壓力？侯笑了幾聲後說，呵呵呵，什麼網軍攻擊我都不在乎，他只想趕快把錢發給最辛苦的底層，過程中有一些不了解、有些誤解，都沒有關係，「我本來就是要做事的，好好做事就好。」

(中時 )