遭網軍攻擊 侯笑：只想把錢發出 過程有誤解沒關係 11:282020/05/12 中時 許哲瑗 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市長侯友宜。（資料照,葉德正攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市今上午召開防疫應變會議。（許哲瑗攝） 紓困之亂沒完沒了，日前有網友自稱是衛福部基層員工的「朋友」，請他代為報爆料，文中痛批新北市府不做事，害衛福部員工加班到5點，文章還被轉貼到綠營粉專分享；侯友宜今上午主持防疫會議，媒體追問是否備感壓力？侯笑了幾聲後說，呵呵呵，什麼網軍攻擊我都不在乎，他只想趕快把錢發給最辛苦的底層，過程中有一些不了解、有些誤解，都沒有關係，「我本來就是要做事的，好好做事就好。」 (中時 ) #紓困 #侯友宜 #衛福部 #員工 #網軍 #防疫會議 #基層 也許您會感興趣 推薦閱讀 體諒艱苦人 侯籲直接發現金 04:102020/05/08 政治要聞 紓困挨罵 蘇麗瓊自責檢討 04:102020/05/08 政治要聞 紓困金慘釀「萬元之亂」！網友超崩潰十大黑人問號 09:212020/05/08 生活 萬元紓困之亂 立委陳以信問蘇貞昌：紓困或整人？ 19:042020/05/08 政治 紓困金亂象不斷 宜蘭有身價上億「好野人」也提申請 21:102020/05/08 政治 母親節也要忙紓困！衛福部加班處理近萬件申請案 10:042020/05/09 生活 紓困衛福部管？！網問蘇貞昌..真相卻和馬英九有關？ 12:022020/05/09 政治 衛福部為新北紓困案假日加班 新北：區公所同仁也是一樣 17:532020/05/09 政治 急難紓困爭議 侯友宜：以民眾快速拿到為主 12:342020/05/11 政治 兩個月核定738人 綠委質疑衛福部辦理紓困效率不彰 13:002020/05/11 生活 政治熱門新聞 陳菊為何出任監察院長？內幕曝光 - 政治 別急著罵中原！王浩宇說出「公道話」：風向真好帶 - 政治 罷韓民調出爐 他看預估得票結果...坦言不樂觀 - 政治 王金平救韓 將出這招向高雄人喊話：放下吧！ - 政治 一桃殺三士？李正皓驚爆罷韓幕後驚人算計 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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