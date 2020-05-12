北市議員邱威傑、黃郁芬、林穎孟、苗博雅、林亮君、吳沛憶、王閔生跨黨派合作，與民間性平團體共組「台北市促進性別平等連線」，直指教育局5月公布的性平委員會名單中，有2名委員曾有違反性平意識的不當言論紀錄，教育局卻刻意忽略，且不公開遴選過程，要求市府建置不適任委員的退場機制，並落實公開透明。

邱威傑表示，第8屆性平教育委員會中，有2席委員皆由同一個團體推薦，且都對性別平等發表過不當的言論，在遴選的「各單位推薦」、「遴選委員審查」、「市府確認公布」3個階段中，都有嚴重瑕疵。

「應公開透明直播！」黃郁芬指出，性平會既沒有公開直播，也無逐字紀錄，遴選委員及被遴選出的民間團體代表皆擔任同一個民間團體的職務，關照特定團體色彩濃厚，令人詬病。

林穎孟說，遴選辦法明確指出委員應具備性平意識，然而有些人表面上辯稱是對性平教育有不同詮釋，事實上反對教育納入認識多元同志。苗博雅則說，部分委員已明顯不適任，竟沒有適用的退場機制，市府必須檢討。

「北市府要改變黑箱遴選！」吳沛憶痛批，教育局不願公開遴選過程與紀錄，打臉柯市府一直以來標榜公開透明的精神。林亮君要求，市長柯文哲擔任性平教育委員會的法定主委，難辭其咎，應主動決議公開會議紀錄並撤換不是任委員。

王閔生表示，教育局不是一言堂，委員會不是一元化，本應最進步、最多元的北市府，不應用最保守、最封閉的態度看待性平會。

(中時 )