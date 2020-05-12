首批完成檢疫處理之輸韓芒果。（防檢局提供）

新冠肺炎讓國際經貿交流中斷，我國目前實施外國人入境需執行14天居家檢疫政策，增加日韓檢疫人員來台執行檢疫工作的成本，為突破這項困境，農委會防檢局宣布，已獲日韓授權由我方自行辦理芒果、荔枝、木瓜等作物的檢疫作業，首波檢疫合格的320公斤愛文芒果已於昨日順利輸韓。

防檢局副局長鄒慧娟表示，我國為東方果實蠅及瓜實蠅疫區，多年來國產鮮果實輸往日、韓須依其規定派遣該國檢疫人員來台會同防檢局進行檢疫殺蟲處理與輸出檢疫，並由業者負擔相關費用，而今年受新冠疫情影響，為確保國產鮮果外銷管道順暢，成功向日本爭取至五月底前由我方執行檢疫作業，韓國則是完全授權由我方執行。

鄒慧娟進一步說明，為確保檢疫作業順利，自3月起即整備相關配套，邀請專家分赴各蒸熱處理場進行作業人員選果訓練，宣導業者落實田間果實蠅防治及採收後防護工作，增訂標準作業程序以落實執行輸出檢疫作業，符合日、韓之檢疫要求。

她也預估，本年度檢疫處理作業將至7月底結束，輸日韓愛文芒果可望達1350公噸、荔枝110公噸、木瓜3公噸。此次日韓授權我方執行檢疫處理作業大幅降低日韓檢疫官來臺檢疫之人事成本，減輕業者輸出負擔，於疫情期間提供日韓消費者我國優質果品，將大幅提升國產水果國際競爭力。

(中時 )