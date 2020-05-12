長期以來，咖啡被視為是一種利尿劑，會導致脫水，不過，相較於運動引起的水分流失量，咖啡因造成的影響並不如想像中的嚴重，國立臺灣師範大學運動競技學系教授鄭景峰的研究團隊，在國際期刊《European Journal of Applied Physiology》（歐洲應用生理學期刊）發表的研究中指出，讓國內大專甲一級的籃球選手，在運動前1小時攝取每公斤體重6毫克的咖啡因，有助於促進無氧作功能力（增加約11%），並能延緩高強度運動時功率輸出的下滑情況。

該研究也發現，攝取咖啡因可以降低運動前的鉀離子濃度，這可能與延緩隨後高強度運動時的疲勞有關。該研究團隊在之前發表的另一篇研究中也發現，大專甲組運動員在運動前攝取咖啡因，亦有助於改善高強度間歇衝刺的運動表現，意即對於需要「停-走(stop-and-go)模式」的球類運動員，運動前攝取咖啡因，將有助於改善球場上的間歇衝刺表現與無氧性爆發耐力。

關於咖啡因促進運動表現的有效攝取劑量方面，目前多數研究支持應攝取每公斤體重3至6毫克，市售的中杯美式咖啡，1杯約含150毫克（101至200毫克）的咖啡因，因此，對於體重70公斤的休閒性運動員而言，建議可在運動或比賽前1小時攝取1到2杯。

此外，鄭景峰的研究團隊在先前發表的研究中也發現，攝取咖啡因時若搭配醣類的補充，並不會更進一步地改善間歇衝刺的運動表現，甚至會增加身體的分解代謝（catabolism）作用，而不利於身體產生能源以供給運動所需，建議運動前應該喝不加糖的黑咖啡，才能有效促進隨後的運動表現。

(中時 )