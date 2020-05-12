投資者期盼週二稍晚主要公司的財報發表，例如豐田汽車，並且觀望經濟重啟的消息，使得日經早盤持平。

周二日經225指數晨收跌41.45點或-0.2%，為20349.21點。東證一部指數跌3.48點或-0.24%，為1477.14點。

半導體公司Sumco持續上漲，漲4.6%，Advantest上漲2.3%。

Isetan Mitsukoshi控股在公布截至今年3月的虧損財報之後，股價下跌7.5%。豐田股價下跌0.6%。

(時報資訊)