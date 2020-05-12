《日股》日股晨收持平 豐田小跌 11:252020/05/12 時報資訊 時報編譯張朝欽綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 投資者期盼週二稍晚主要公司的財報發表，例如豐田汽車，並且觀望經濟重啟的消息，使得日經早盤持平。 周二日經225指數晨收跌41.45點或-0.2%，為20349.21點。東證一部指數跌3.48點或-0.24%，為1477.14點。 半導體公司Sumco持續上漲，漲4.6%，Advantest上漲2.3%。 Isetan Mitsukoshi控股在公布截至今年3月的虧損財報之後，股價下跌7.5%。豐田股價下跌0.6%。 (時報資訊) #日股 #豐田 #日經 #指數 #股價下跌 也許您會感興趣 推薦閱讀 《金融》日盛期貨：美元指數、道瓊指數具負相關性 可做投資參考 11:592020/05/08 財經 《日股》日經晨收漲1.78％ 任天堂大跌 12:332020/05/08 財經 《基金》科技防疫當先鋒 兩大題材助攻 12:502020/05/08 財經 《日股》美中緊張緩解＋國內解封預期 日經指數大漲2.56％ 15:402020/05/08 財經 《盤中解析》電子重掌兵符 拿下萬一關 11:252020/05/11 財經 《日股》日經早收觸及近一月新高 為20466.6點 12:332020/05/11 財經 《盤後解析》電流強勁 年線到手 15:232020/05/11 財經 《日股》日股收盤創兩個月新高 航空類股表現佳 15:232020/05/11 財經 去年Q4住宅指數 六都全漲 04:102020/05/12 財經要聞 國外指數期貨贏家專欄－那斯達克指數 頻創波段高點 04:102020/05/12 證券．權證 財經熱門新聞 億萬富翁恐無家可歸？外媒曝馬斯克財務狀況 - 財經 貿易戰再起？陸恐斬斷美晶片 這家台廠撿到槍 - 財經 百年最大危機 全球第2悠久航空公司申請破產 - 財經 恐僅採購1.8兆！貿易協議難遵守 智庫警告川普3招對付 - 財經 這項優點變防疫破口？專家示警美國恐重現大蕭條 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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