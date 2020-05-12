造紙大廠正隆（1904）2020年首季營運在疫情逆風中繳出亮眼佳績，雖然營收降至近10年低點，但本業獲利表現反衝上新高，帶動歸屬母公司稅後淨利8.99億元，季增16.44％、年增達1.05倍，每股盈餘（EPS）0.81元，雙創近2年高點，本業營運動能暢旺。

雖然在疫情延燒全球、將對需求造成衝擊，使正隆對第二季營運轉趨看守，但在績優題材激勵下，正隆今（12）日開高後仍放量開飆、大漲8.53％至22.9元，創2個月來高點，早盤維持近7％漲幅，領漲造紙類股。

正隆2020年首季合併營收90.74億元，雖季減21.07％、年減0.49％，降至近10年低點，但毛利率28.85％、營益率13.77％雙雙飆上新高，配合業外收益增加挹注，歸屬母公司稅後淨利8.99億元，季增16.44％、年增達1.05倍，每股盈餘0.81元，雙創近2年高點。

觀察正隆首季三大地區營運，台灣營收62.79億元，季減21.08％、年減1.95％，但營業利益11.28億元，季增12.02％、年增達72.33％。中國大陸營收14.76億元，季減27.39％、年減26.55％，但營業利益0.19億元，較去年第四季及同期轉盈。

至於東南亞地區首季營收13.19億元，季減12.5％、但年增達86.89％。營業虧損0.26億元，較去年第四季獲利0.46億元轉虧，但優於去年同期的虧損0.6億元。

正隆首季台灣、越南生產未受新冠肺炎疫情影響，中國大陸雖因復工進度延遲產生些許干擾，但對集團首季營收及產銷無太大影響。受惠原料成本處於低檔，工紙及紙箱銷售持穩、衛生紙等家紙產品需求暢旺，使正隆首季本業營運暢旺，獲利創同期次高。

正隆2020年4月自結合併營收31.78億元，較3月33.74億元減少5.8％、較去年同期32.7億元減少2.81％。累計1～4月合併營收123.11億元，較去年同期123.9億元減少0.63％，為近8年同期低點。

不過，正隆總經理蔡東和先前法說時，對第二季營運看法趨守，主因疫情延燒全球，紙漿及廢紙等進口原物料價格提升，船運等跨國運輸亦較不順，預期5月起全球景氣及需求將因此減少，影響集團營運成本、外銷價格及需求量，對營運暫且看淡。

蔡東和預期，家紙需求熱度5月起可能稍有減緩，第二季家紙營收仍可望維持年成長。工紙及紙器受外銷市場影響，預期5月起需求將出現衰退，營收估較首季小幅衰退，預期影響可控制在10％以內，上半年集團營收估持平或略低於去年同期。

(時報資訊)