寶雅(5904)前4月合併營收為54.47億元，年成長8.12%，受到歐系外資首次將寶雅納入追蹤個股，目標價上看600元激勵，寶雅今天盤中股價逆勢大漲。

新冠肺炎疫情衝擊全台零售業者，寶雅4月合併營收為11.81億元，月減4.06%，年減4.83%，累計前4月合併營收為54.47億元，年成長8.12%。

寶雅第1季合併營收42.66億元，年增12.36%，合併毛利率42.75%，年減0.21個百分點，營業淨利率14.81%，年減0.81個百分點，稅後盈餘為4.94億元，年增8.73%，每股盈餘為5.06元。

歐系外資表示，寶雅一直鞏固台灣快速消費品市場的市占率，自2008年以來營收年複合成長率為11.3%，優於行業的4%，隨著寶雅的門市預計從230家擴大到350家，歐系外資預估至2025年寶雅市佔將由10%成長至16%，歐系外資預估新冠肺炎疫情將使實力較弱的業者被迫縮減規模，寶雅將會受惠，認為寶雅在快速消費品市場及新市場領域將穩定成長並擴大市佔率，決定首次將寶雅納入追蹤個股，給予「優於大盤表現」評等，目標價上看600元。

(時報資訊)