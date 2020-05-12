網家(8044)旗下連科通訊AI及大數據學習語言學習服務Lingvist表示，Lingvist自2020年起已連續4個月新用戶數較去年同期呈現倍數成長，數位學習新浪潮已成型，為加速擴展用戶規模，Lingvist台灣團隊即日起宣布全面調降中文版付費方案，整體調降幅度最高達44％，以有感降價，降低國人學習門檻，提升國人語言能力。

Lingvist提供的語言學習體驗，以「AI智慧演算法」、「大數據」及「個人化學習」三大特色，讓用戶能輕鬆掌握學習進度及成效。為擴大用戶規模，引領數位學習新趨勢，Lingvist台灣團隊全面調降付費方案，祭出「月方案399元」、「季方案799元」、「年方案1,599元」的全新價格，最低平均每天不到5塊錢，大幅降低語言學習門檻。

同時，除了一般的常用字課程，為符合不同族群的課程內容需求，Lingvist也提供學生族群需要的國中小與高中必備單字表，及上班族需要的多益英語、商業美語、旅遊、美食及海外工作等實用課程。

此外，為響應2030雙語國家政策發展計畫，Lingvist台灣團隊也持續推動「線上學習教室」，即日起至7月31日前，提供全台教育單位工作者可免費使用Lingvist讀書小組，老師可依照不同班級建立學習群組，透過自訂課程內容、指定課程進度、隨時追蹤學習狀況等步驟，打造遠距教學平台。

(時報資訊)