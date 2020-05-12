新冠肺炎肆虐全球，造成過去兩個月網路形態發生變革，愛立信預測2025年5G用戶將達到約28億，且點出五大趨勢，也看好5G將成為有史以來最強大的開放創新平台。

全球因受新冠肺炎衝擊，過去兩個月來網路型態發生變革性變化，愛立信總裁暨執行長鮑毅康(Borje Ekholm)透過視訊會議發表主題演講，他表示，過去兩個月來網路正在發生的變革性變化，這種轉變使流量在短短幾天內迅速從商業區轉移到住宅區，許多網路中的流量已增加達20%左右，即使全球大部分地區都進入在家遠端工作的狀態，愛立信也能夠將營運客戶網路的員工，從全球網路營運中心轉移到家裡工作，同時保持效率不受影響，愛立信自3月初開始全球轉為遠距工作，目前有八萬五千名員工在家工作。

鮑毅康也說明，在面對這波疫情所帶來的挑戰時，愛立信繼續投資於研發和自身的數位轉型，以確保能在疫情後脫穎而出，保有更強的競爭力。目前為止，愛立信供應鏈所受影響有限，愛立信的資產負債表有超過30億美元的淨現金，在應對疫情危機時得以保有財務穩定。

談到電信業最夯議題5G，鮑毅康認為，「5G為電信營運商提供了獲得先發優勢並與競爭對手形成巨大的網路性能差距的機會」，目前已經看到了電信營運商利用5G機會獲利的早期跡象，在開拓性5G市場中創造良好的ARPU趨勢並獲得不斷成長的收益。

愛立信預測，在2025年5G用戶將達到約28億，並從消費者的預期看到五大未來趨勢，第一，網路與社會的關聯性被重新定義，全球近7成的消費者表示彈性連結至關重要，通訊產業成為關注焦點；第二，自動化商務(Autonomous business)的出現，消費者對非接觸式交易的接受度提高；第三，遠端工作的普及，消費者已經開始相信遠端工作將從現在開始成為新的常態；第四，遠端醫療的出現，消費者對遠距醫療的興趣與接受度大為提高，6成消費者認為，在疫情過後線上健康諮詢 會比實際接受醫生問診更受歡迎；第五，虛擬體驗經濟，當人們開始在網路上花費越來越多的時間，對消費者而言虛擬商品很可能比實體商品更為重要。

鮑毅康強調，有鑒於連結的重要性，尤其當5G作為國家重要的基礎建設，鮑毅康認為，確保人們有需要時能在任何時間與地點使用普及、高品質、可負擔且安全的網路，是符合公共利益的，「5G將釋放第四次工業革命的潛力，並成為國家競爭力的基礎，4G技術帶來應用程式經濟(App Economy)，而5G將成為有史以來最強大的開放創新平台」。

(時報資訊)