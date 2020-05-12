隨天然災害造成的農損逐年攀升，立法院今三讀通過《農業保險法》，讓農、林、漁、牧業農民，能在獲得政府補助75％保費的優惠下，向保險業、農漁會申請農保；且保險理賠範圍，從天災一舉含括到病、蟲、毒、市場、環境所導致的農損，讓看天吃飯的農民，盡可能避免再無語問蒼天，這項修法堪稱是農業改革的一大進步。

根據農委會資料顯示，民國97年至106年間，台灣因天災造成的農損高達1350億，政府雖介入給予補償，但依現行的「農業天然災害救助辦法」，這10年發放的總救助金也只有329億，換算下來只有24.4％的補助。

來自農業縣彰化的國民黨立委謝衣鳳就感慨地說，農民要面對的問題，除了颱風、豪雨等天災，還要擔心進口或產銷失衡造成價格下跌；尤其，近年因氣候變遷、國際經貿愈趨自由化，這些對農民都是風險。她說，先進國家對於農業的保障早有保險作為基礎，像是美國就是由政府出面主導運作，因此台灣確實有必要盡快跟上腳步。

回顧過去，農委會其實早自馬政府時期，就由農委會做莊，啟動「農作物天然災害保險」的試辦，自104年至109年2月底為止，總計有36612件投保，總投保金額約84.3億，理賠件數4561件，理賠金額為1.77億，在補償農民災損的問題上確實達到一定的成效。

因此，今年3月政院版《農業保險法》草案送入立院審議後，朝野各黨團也接連提出對應版本。

就現實層面而言，農業保險的推出並不困難，難的是農民願不願意「額外付錢」買保單。同樣來自農業縣的國民黨立委翁重鈞就坦言，多數農民對保險並沒有概念，且認為繳保費是額外支出，有許多人收入本來就不高，當然也會捨不得繳保費，導致會主動想投保的人並不多。因此，若要達到立法初衷，初期就應該提高政府補助保費的比例，讓農民至少先願意嘗試投保。

因此，在立法協商過程中，面對農委會提出的政院版，原訂政府補助保費僅5成，也就是農民自己得負擔另一半的保費，國民黨團為鼓勵農民投保，主張應補助8成；儘管農委會態度保留，但因民進黨立委也認同「鼓勵投保」的概念，經朝野協商，最後折衷在第1年至第5年，由政府補助75％保費；第6年後則補助60％。

更讓農民有感的，應該是農業保險的補償範圍，儘管農委會提出的政院版，是僅限定於「天然災害或其他事故」所造成的損失，但在國民黨團強力主張下，將範圍明確擴大到颱風、焚風、龍捲風、豪雨、霪雨、冰雹、寒流、旱災或地震等天然災害，或保險契約約定的事故，包括疫病、蟲害、毒害、市場、環境因素等所導致的損失。

只是，因「市場」導致的損失，是否意味著要將「產銷失衡」列入保險補償？翁重鈞提醒，目前所謂「市場」因素導致的農損，在定義上仍過於廣泛與模糊，這部分農委會必須在施行細則上，做更務實的定義界定；不然，政府雖想盡可能幫助農民，但未來恐怕沒有保險公司敢承接這樣的風險。

此外，因應農業保險的推出，政府也將成立「農業保險基金」。在立法協商階段，行政院主計處在財政紀律原則下，原先只同意政府投入50億的規模，但國民黨認為至少要100億，才能達到風險分散的功能，穩定農保運作，因此經朝野協商，拍板100億的基金規模。

今天全案交由立法院院會列討論事項，因朝野均有共識，《農業保險法》已順利完成三讀。

「希望農民踴躍參與農保，不必再擔心總是得看天吃飯！」提案立法者之一的國民黨立委曾銘宗表示，《農業保險法》的設立，將有助農民分散經濟風險，且在國民黨團努力下，政府補助保費的金額也一舉拉高至75％（第6年後為60％），就是希望能替農民爭取更多福利，提高農作保障，讓農業發展更能永續經營。

(中時 )