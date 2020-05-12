外埔區水頭二路觀景台可從高點俯瞰，一覽彩繪稻田圖樣。（台中市農業局提供／王文吉台中傳真）

為宣傳農村觀光休閒與生態保育，台中市農業局結合農業與藝術，於外埔區永豐里進行稻田彩繪，以著名景點高美濕地為圖樣，可愛的彈塗魚、招潮蟹、白鷺鷥、木棧道和夕陽圖案現身在稻田中，即日起至6月下旬為最佳觀賞期，歡迎把握機會前往觀賞。

彩繪稻田地點位在外埔區永豐里(六分路鄰近農會牛奶工廠)的田區，面積廣達1.3公頃，日前邀請外埔區馬鳴國小學童與農會員工一同插秧，體驗稻田彩繪，同時了解稻米的生產，進行食農教育，目前彩繪稻田圖案已完整呈現。

農業局表示，這次彩繪稻田圖樣為高美濕地，是被國際網站票選為一生必遊一次的景點，用水稻種出活靈活現的彈塗魚、招潮蟹、白鷺鷥、木棧道及夕陽圖案，想要一窺彩繪田中的高美濕地，可至水頭二路觀景台觀賞。

另外，彩繪稻田鄰近水流東桐花步道、虎腳庄農夫假日市集，看完彩繪稻田也可在附近走走逛逛，感受農村的悠閒生活。

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