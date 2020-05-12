晚間的山區路況，擔心阿嬤安危。（玉里警分局提供／王志偉連花蓮傳真）

沿途找到阿嬤的機車。（玉里警分局提供／王志偉花蓮傳真）

3天後，阿嬤終於被尋獲，家屬帶著阿嬤拜拜感謝神明保佑。（玉里警分局提供／王志偉花蓮傳真）

山區失蹤3天，阿嬤告訴大家，聽到有女孩聲音，就跟著走。阿嬤吃著麵包邊哭邊說著。（玉里警分局提供／王志偉花蓮傳真）

真有魔神仔牽人？花蓮縣富里鄉78歲張姓阿嬤，日前至中溝山區工寮餵狗，平日熟悉的路徑，竟遲遲沒有下山，警方和青年組成搜救隊，找了3天仍不見人影，擔心不樂觀，於是聽從耆老建議放鞭炮驅魔，驅走「山精鬼魅」，詭異的是，隔天清晨就在當地人形容的「女鬼瀑布」旁平台被發現，阿嬤形容一直有聽到有少女的聲音，基於好奇便往聲音發出的地方走去，接著就沒有記憶了⋯⋯。

當地永豐派出所長鍾日順表示，每隔一段時間，永豐山區就會發生有長輩山區離奇失蹤事件，說也奇怪，最後找到的位置恰巧都在「女鬼瀑布」附近，眾人雖納悶，但也請長輩進入山區仍要留意自身安全。

當地人稱，幾年前，曾經有發生一件長者山中走失，在搜救找尋到人時，長者在吃蚯蚓，救難人員詢問為何吃蚯蚓，長者稱我在吃雞腿，是一個女生拿給我吃的，聽聞後，讓人毛骨悚然。

事件發生在本月初，富里鄉78歲張姓阿嬤富獨自到中溝山區工寮餵食家犬，夜深了還沒返家，沿途只發現阿嬤的機車，頭巾、拐杖，派出所副所長陳錦生表示，包括富里消防分隊、豐南巡守隊、義警、義消、村民約30人組成搜救隊，攜帶頭燈、手電筒，晚間摸黑徒步前往中溝山區展開搜救，始終沒有發現長者身影。

經當地耆老告知或許是被「山精鬼魅」帶走，建議放鞭炮驅魔，於是隔天清晨6點搜救隊，就在中溝山底下放完鞭炮後，不久竟然在「女鬼瀑布」旁的平台找到張姓阿嬤，體力尚可，警小腿擦傷，沒有生命危險。

搜救隊人員對於找到長者的位置感到相當疑惑，前一晚在平台附近尋找繞了數次，平台離長者工寮不到100公尺，前一天夜間動用近30名人力，花費了4個小時，卻怎麼也找不到人。

家屬表示，對於母親獲救感到非常開心，在這一帶，以前就常常聽說有年長女性被山精鬼魅帶走，民間傳說可能只是好玩無傷害人的意思，只要放個鞭炮就會找到，當時因找不到，在無計可施，基於寧可信其有之下燃放鞭炮，在派出所及搜救隊的協助之下，幸運的尋獲老母親。

(中時 )