民眾黨立委高虹安、張其祿及中華科技金融學會秘書長劉湘國今日於立院黨團辦公室召開記者會表示，政府在防疫期間徵用了民眾個資，但一旦遭到外洩，對民眾來說將是場資訊災難，因此將提出個資法修法，除了新冠肺炎外，也幫民眾個資防溢。

高虹安表示，政府在疫情期間，利用《紓困特別條例》第7條「必要之應變處置或措施」，收集、分析、運用許多民眾個人資料之大數據。例如，鑽石公主號62萬民眾足跡大數據、磐石艦急發24萬則簡訊、清明11熱點疫情警示細胞簡訊通知、1968 APP人潮熱點報你知、健保卡註記職業等等。

劉湘國指出，政府在利用收集來的民眾個資推行政策前，若未先進行政策評估，不僅無法達成預期效果，還可能有害公共利益。以交通部1968 APP引用之中華電信大數據為例，即是手機訊號先天侷限，導致數據誤差難以做為熱區預測使用。

張其祿表示，民眾黨將提出《個人資料保護法》修法，重點如下：1.個資定義應擴充，減少蒐集、處理、利用之爭議，擴大個資法定義；2.保障個資安全，重視個資外洩通知義務；3.考量「利益權衡原則」，避免空白授權或實務限縮；4.未來公務機關利用個人資料前，應先出具評估報告；5.刪除限期改善，擴大資安保障範圍。

高虹安說，這次提出修法，一方面要擴大對個人資料的定義，也要擴張對個人資料蒐集、處理、利用的保障，且相關個資數據應用，都應事先進行封閉測試、資訊安全維護等評估機制，以免濫用大數據資料庫，讓國人未蒙其利、先受其害。

(中時 )