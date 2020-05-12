拿出商品、關上櫃門，瞬間結帳完成！這種能將商品「拿了就走」即時結帳的低接觸、甚至無接觸的消費模式，在新冠肺炎疫情嚴峻之時，再次受到全球矚目，工研院結合AI人工智慧深度學習與多重感測技術，研發的「易取智慧貨架」，更是當前零售業者數位轉型、智慧化的解決方案。

工研院擘劃2030技術策略與藍圖，長期投入「智慧生活」應用領域研發，以AI人工智慧的深度學習技術，根據商品資料庫中的圖片、感測數據來訓練電腦辨識商品取放，開發出可說是微型無人商店的「易取智慧貨架」。

工研院巨量資訊科技中心執行長暨AI人工智慧應用策略辦公室副主任馮文生指出，「易取智慧貨架」最大的特色就是貨架上裝設有攝影機、重量感測器、紅外線等多重感測技術，讓商品辨識取放更加精確。因此商品的擺放陳列與普通貨架無異，可隨意調整，不像販賣機有限定品項形式或固定的隔間；也不怕消費者隨意放回、任意堆疊。

甚至，還能利用物聯網技術，收集消費者的行為數據，能讓商家更進一步透過大數據分析消費者購物行為、商品熱點分析等，作為零售業者營運的改善基礎，方便零售業者動態調整架上商品的種類與陳設，根據不同場域的消費者喜好去規劃商品與促銷活動。

「易取智慧貨架」的消費流程也十分簡單，只要透過手機APP掃描貨架上的QR code就能開啟櫃門，系統能即時辨識消費者拿取的商品種類與數量，並同步更新手機購物車資訊；若將商品放回貨架，商品即從購物車刪除。最後關上貨架櫃門，手機購物車即自動完成結帳，購物流程僅在短短幾秒內就能完成。

(中時 )