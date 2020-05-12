今年3月12日深夜，新北林口分局明志派出所轄內發生一起超商店員遭傷害案件，疑似精神不穩獨居的李姓男子（26歲）伺機持水果刀攻擊簡姓店員（36歲），劃上店員背部，店員反應機靈大聲疾呼往外求援，員警聞聲後持援，依現行犯將男子逮捕，並通報救護車將店員送醫治療，所幸無生命危險，兇嫌已在昨（11）日經新北地檢起訴。

男子持刀進入超商，在店內四處徘徊，並意圖攻擊店員。(新北林口分局明志派出所提供)

警方調查，新北市泰山李姓男子3月持著水果刀，來到便利超商，趁著店員簡姓男子在補貨時，從後方朝猛刺，導致簡男左胸、腰部受傷，緊急送醫後搶回一命，李男遭警方逮捕後，表示當下「腦波遭人控制」，才不自覺砍人，新北地檢署依殺人未遂罪嫌起訴犯嫌。

新北林口分局明志派出所說明案情(明志派出所提供)

檢警調查，李男3月12日先至明志路一間便利商店用餐，用完餐後他等著簡男彎腰補貨時，拿出長20公分的水果刀猛刺，簡男遭砍後轉身就跑，衝到便利商店對面的派出所報案，員警迅速到場，李男一看到警方到來，立刻丟下水果刀。

簡男送醫經搶救後，終於保住一命，而砍人的李男到警局後，不斷說著自己「當時腦波遭人控制」，才會揮刀砍人。

(中時電子報)