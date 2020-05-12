（采威國際董事長蕭哲君（左二）與台中銀證券董事長葉秀惠（右二）今日簽訂股票上市櫃契約。圖／曾麗芳）

「雲端運算產業」被視為台灣下個兆元產業。看好雲端運算產業未來發展趨勢，采威國際資訊積極朝向雲端服務發展，並結合大數據與AI技術，打造完整的雲端加值與應用服務。采威國際今（12）日與台中銀證券簽訂股票上市櫃輔導契約，預計2021年登錄興櫃，積極朝向IPO上市櫃目標邁進，開啟邁向資本市場之路。

采威國際董事長蕭哲君表示，期許2022年完成股票掛牌上市目標；在股票上市2年內完成垂直、橫向購併整合，然後再進一步投資獨角獸，屆時將會是采威最精彩的時候。

采威成立於2000年，成立初期主要從事資訊服務，目前主要服務項目以雲端服務、智慧聯網（AIoT）、專案服務、產業顧問服務為主。采威國際為國內少數針對雲服務能提供整合性與跨產業的平台營運商（Software PaaS）與軟體服務商（ISV SaaS），目前五大應用領域涵蓋智慧製造、智慧商務、智慧觀光、智慧教育與智慧聯網（AIoT）。

其中，在智慧製造應用領域，健策精密、政伸、永進機械等上市公司及百餘家中小企業均採用采威國際所建置機聯網與MES 及 SAP ERP與SCM/CRM 等相關系統；在智慧教育應用領域，超過40餘家大專院校及400餘家高中職均採用由采威國際自行研發的智慧教育與校園物聯網解決方案，服務對象跨足政府機關、學校機構、上市櫃及中小企業等。

采威國際近年來致力發展人工智慧、區塊鏈、雲端服務、數據分析四大核心服務，看好 AI 與大數據未來發展機會與趨勢，采威國際攜手中興大學，於今年3月實體捐贈建置「中興大學大數據中心」，並結合產官學資源，與台灣微軟、SAP、聯想集團、資策會與工研院共同簽訂產學聯盟合作，強化雲端服務在大數據分析的建模與應用。

台中銀證券董事長葉秀惠表示，台中銀證券是台中銀行旗下100％持股子公司，服務範疇除輔導海內外企業股票上市櫃外，也包含跨境企業籌資、合併與收購、股份轉換等多元專業財務顧問諮詢服務；會同母行台中商業銀行響應並落實對企業及個人的普惠金融服務。

葉秀惠進一步表示，因應台灣資訊軟體、科技等產業發展直接金融服務的需要，近二年台中銀證券延攬台美會計師、CFA、台灣證券分析師、內部稽核師及台美評價分析師 CVA 等專業投資銀行人才，奠基在 COSO 內控自評及公司治理的制度化輔導，提供客戶具跨國際領域的專業服務，將成為采威國際成長道路及邁向資本市場的最佳夥伴。

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