國中教育會考將於五月中舉行，去年新竹市培英國中單校5A（五科Ａ等）人數超過183人，佔全新竹市5A的24%，這也讓培英國中學區成為竹科家長幫孩子設戶籍的首選，自2017至2019年交易量成長兩成，不少竹科爸媽直接於培英國中學區購屋，替小孩的教育做長遠規劃，使得當地房市熱絡。 根據內政部戶政司統計，新竹市東區去年一月至九月的社會增加率(人口移入人數與移出人數之差)為0.6，高於新竹市的0.44，顯示新竹市不只是外來人口移入的重鎮，新竹市東區更因為學區每年吸引許多有經濟能力的竹科小家庭或是外地人來此設籍。在新竹市東區多個學區當中，東園國小以及培英國中又是明星中的明星，戶籍在此可以一路從東園國小到培英國中，也就是所謂的六加三國教，順利的話可銜接新竹高中甚至考上清交大，畢業在竹科工作，一條龍的教育規畫，投資報酬率相當高。 信義房屋新竹學府店林意紘表示，新竹市培英國中週邊一直以來都是新竹市家長的學區首選，許多清交大教授很早就在此定居，而此區多以30年以上舊公寓為主，目前總價約落在400~600萬之間，主因就是這邊有學區燙金，買屋等於可以接受最少六年的良好師資及校風環境。而預算較高的父母也會選擇華廈或大樓，林意紘說20~30年的中古華廈總價約為800~1000萬，而中古大樓約在1400~1800萬之間。 除了科技城以及優良學區帶動新竹東區房市外，交通便利性以及熱門打卡點為當地優勢，培英國中學區離新竹火車站步行約15分鐘，且今年一月開始增設新竹轉運站至桃園機場的路線，也讓此區居民到機場只需要一個小時，大大縮短交通時間，目前大新竹車站計畫也正式獲得行政院核定，未來預計結合輕軌、火車、轉運站，將跨站平台四周連結，並整合周邊五處開發區，勢必將帶動週邊房市。 甫於去年改裝的新竹動物園也重新開幕，打造如紐約中央公園中的動物園，成為週末打卡熱點，商家林立，而在動物園旁的麗池公園，以日式建築、親水瀑布為主題，讓公園裡景緻隨四季變換，假日已成為新竹親子密度最高的遊憩場所。從培英國中學區步行到動物園或麗池公園都只需要十分鐘，生活機能完備，讓住在培英國中附近的小家庭可以在一天之內享受吃喝玩樂而不用到其他城市。 最後林意紘也提醒，今年培英國中已開始實施入學流量管制，也就是設籍並實際居住本學區內，其戶籍並應與直系尊親屬、法定監護人同一戶籍並居住於學區內，其居住之房舍應為自有或租賃，這也會讓這區的物件更為搶手。

(工商 )