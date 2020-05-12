受到新冠肺炎影響，鴻海（2317）旗下鴻騰六零八八精密科技（6088.HK）4月下旬發布預警，推估今年首季淨利恐只剩下100萬美元，惟新發布的自結稅後淨利雖優於預期，來到159.5萬美元，不過年減幅度仍達到96.5％，著眼於疫情對公司營運帶來了不確定性，鴻騰六零八八精密科技董事會也提出了不派付截至2019年12月31日止年度之末期股息的建議案。

針對首季獲利表現不彰，鴻騰六零八八精密科技在先前提出預警時指出，今年首季因中國爆發新冠疫情，受此影響，中國強制延長假期及多個國家╱城市採隔離檢疫措施，致公司若干製造工廠暫停運營，對公司首季淨利產生重大影響，儘管公司相關的生產活動已於3月初恢復正常，不過，市場需求及未來前景仍存在著不確定性。

儘管獲利受到疫情影響出現重挫，但鴻騰六零八八精密科技仍強調，截至目前為止，公司財務仍屬健全，並未因而發生重大變化，包括信貸風險、流動性風險今年都不會發生。

(工商 )