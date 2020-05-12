肺炎疫情對每個產業都產生了大小不一的衝擊，相比之下，增強與虛擬實境 (AR／VR)等尚在發展初期的技術似乎受到的影響有限，不過因為加入了疫情這個 不確定的因素，AR／VR 的發展也會跟著全球的趨勢改變。根據美國市調公司 Digi-Capital 對 AR／VR 的預測，到2024年，AR／VR 的市場營收仍有機會達到650億美元左右。

光電協進會指出，雖然AR／VR 產業目前看似樂觀，但是像是疫情帶來的居 家隔離、實體零售店倒閉、電子商務進一步的發展、供應鏈斷鏈，還有經濟衰退等，讓未來充滿不確定性。以全球各地處於封城／居家隔離的不同階段來說，對於AR／VR 的普及是正面收益，人們的社交活動移往線上，企業用戶在自己的組織 內與其他組織之間進行協作，以及在可能的情況下用AR／VR 實施遠端服務，從短 期來看，封城/居家隔離可望進一步刺激AR／VR 發展。 而對於實體零售店來說就不太妙了，實體零售業原本就已遭受電子商務的挑 戰，成長陷入停滯，在疫情發生後，能夠倖存的實體店，勢必要經過一番重整，乍看之下或許會使AR／VR 受益，但是未來是否會完全由電子商務主導，並沒有肯定的答案。

疫情危機似乎以前所未有的速度加快了電子商務的趨勢，不過因為亞馬遜等 巨頭在這段期間對某些類別的電子商務施加了限制，這可能會抵消一些好處。再 者，儘管中美貿易戰已經開始對全球供應鏈產生影響，但這場危機更為嚴重。與 其他產業一樣，AR／VR也不能倖免。

從AR／VR 硬體銷售情況來看，就可以看出疫情所造成的正面與負面影響。 由於個人和企業希望在危機期間仍有溝通管道，因此封城與隔離對於AR／VR 的硬體需求可能是有利的，但另一方面是實體零售店倒閉讓想要購買AR／VR 裝置 的大眾消費者可能無法在購買前嘗試，有多少人會直接購入，甚至銷售廠商如何 能夠刺激消費，目前都還言之過早。

儘管就長遠來看，AR／VR 的榮景可期，但市場在加入武漢肺炎肆虐的因素後， 市場成長有些搖擺不定，蘋果是否會於2022年下半年推出綁智慧型手機的智慧 型眼鏡，將會是市場是否會成長的關鍵因素之一。

由於上述因素，根據 Digi-Capital對AR／VR硬體銷售的預測，在2020／2021 年已經相對保守，營收大概會比原來預測要降低15億美元至20億美元之譜，增強實境市場的安裝用戶預計可成長至9億，2019年營收超過80億美元，到 2024 年則預計有超過25億的用戶，營收超過600億美元。

據預測，在危機結束後，到2024年，我們仍有望看到一個潛在的650億美元的市場，但是AR／VR本身也要不斷精進，一副輕巧的獨立智慧型眼鏡，和不會 比iPhone更高的價格，對消費者而言會更具吸引力。要實現AR／VR的願景，將 面臨龐大的技術與內容挑戰，而且對短期與中期的市場而言，大家都能安全度過危機，重建並向前發展，經濟也才能好轉。

(工商 )