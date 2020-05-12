根據《The Athletic》記者查拉尼亞（Shams Charania）報導指出，18歲的菲律賓長人索托（Kai Sotto）將會投身NBA發展聯盟，不僅會成為首位加入發展聯盟的國際球員，更朝著土生土長挑戰NBA菲律賓人的夢想去邁進。

報導中指出，索托將會加入一個由聯盟專門培訓年輕球員所創立的球隊，與3名5星高中生格林（Jalen Green）、陶德（Isaiah Todd）和尼克斯（Daishen Nix）等人當隊友；據了解，加入這支球隊的球員都會獲得六位數的年薪，索托將拿50萬美元（約1500萬新台幣），和隊友格林一樣。

談到赴美的最終目標，索托說：「沒有一個純正血統的菲律賓人打過NBA，我想成為第一個，然後告訴大家我們是可以做到的。」

儘管這支培訓隊注入多名未來之星，但他們在招募球員上還是遇到一些困難，像是來自德州的高中生布朗（Greg Brown）就捨棄30萬美元年薪，選擇進入大學就讀。

另外在澳洲長大、赴美打球的馬克（MakurMaker）也婉拒加入發展聯盟的邀請，馬克說：「發展聯盟向我的教練進行接觸，但如果不是NBA，我就要去讀大學了，我還很年輕，還想學更多東西。」

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(中時電子報)