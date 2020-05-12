林志穎與生命中最愛兩女人出演真人秀。（摘自臉書）

林志穎與陳若儀（Kelly）結婚10年，婚姻幸福，育有三子Kimi以及雙胞胎Kyson、Jenson，兩人首度與媽媽林金花在鏡頭前同框，接下大陸芒果TV真人秀《婆婆和媽媽》。首次在節目上曝光的Kelly，難掩緊張情緒表示：「成為林太太後，第一次上節目面對鏡頭，特別特別緊張與沒自信，希望大家多支持與包容。」

繼多年前林志穎與大兒子錄製《爸爸去哪兒》後，他這次再與一生最愛的2個女人接下真人秀，「7年後再次參加家庭類節目，不同的是這一次帶上我生命中最重要的兩個女人，希望她們能好好享受這個旅程。」他與Kelly相知相戀一路走來不易，Kelly一度被貼上「粉絲倒追」的標籤，為此他還在2015年出書為愛妻澄清。

Kelly雖然沒在鏡頭前曝光過，但曾是伊林模特兒的她身材姣好、臉蛋甜美，時常在IG分享自己的生活，時尚、育兒都在她的分享範圍內，擁有一批死忠粉絲。而林志穎10歲時父母離異，媽媽林金花再婚後兩人很少碰面，這次藉由節目，夫妻兩人與媽媽相處時間增加，感情更親密，成為最大收穫。

(中時 )