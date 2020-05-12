《中時電子報》精選5件不可不知的國際大事，帶讀者掌握今（12）日的國際新聞重點。

【1】 白宮新冠疫情連環爆！ 川普下令全員戴口罩「除了自己」

美國白宮陸續出現新冠肺炎確診病例，美國總統川普11日表示。他要求全體白宮工作人員戴上口罩工作，然在白宮記者會的川普自己仍不戴口罩。

【2】 WHO：13國雖提案 秘書長譚德塞無權邀台灣參與WHA

台灣新冠防疫表現受到各國重視，有13國提案邀請台灣參與世界衛生大會（WHA）。世界衛生組織（WHO）11日再度回應，世衛秘書長譚德塞「無權」邀請台灣參與WHA，僅有各會員國有權做最後決定，而台灣過去以「中華台北」名義受邀，是因有政治共識。

【3】 特斯拉槓上加州硬開工！馬斯克：要抓就抓我

雖然美國部分疫情已減緩正準備開工，但仍為重災區之一加州仍未解除限制。對此，美國最大的電動汽車特斯拉執行長馬斯克不惜槓上州政府，11日在推特上表示，即使違反規定，特斯拉仍準備復工，並強調「如果有人會被逮捕，那就逮捕我好了」。

【4】 去年10月武漢運動會後 多國選手傳確診

自去年10月曾參與武漢軍人運動會的法國女選手自爆恐在當時就感染上新冠肺炎此一消息傳開後，愈來愈多當時出現病狀但以為是普通流感的外國選手也確認是確診，比大陸首度向WHO通報確診病例還早了2個月，讓外界重新審視病毒最初出現的時間點。

【5】 女記者問關鍵問題 川普大爆走：去問陸！

11日的白宮疫情簡報會上，美籍記者江維佳在詢問美國人民接受檢測與性命流失等問題，讓川普不耐反嗆「去問大陸」，而在美國有線電視新聞網記者CNN追問時，川普索性直接中斷了記者會，轉頭走人。

(中時電子報)