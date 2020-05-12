道瓊周一收跌，昨日南韓夜店酒吧確診人數的暴增，武漢市自解除封鎖月餘來，首次又出現病例，引發疫情復甦的擔憂，川普反對中美貿易談判的「第一階段協定」，影響投資人情緒。

周二南韓股市與亞洲其他股市和美國期貨價格同步地下跌，KOSPI指數盤中小跌17.1點或-0.88%，為1918.3點。南韓今日新增27病例。

外資在主板淨賣1091億韓元。一美元兌1227.1韓元，較昨日收盤價跌0.57%。

(時報資訊)