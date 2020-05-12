南韓與德國的新冠肺炎確診數再度反彈，引發第二波疫情爆發的擔憂，使全球各地逐步解封、準備重啟經濟與商業活動的計畫埋下隱憂。

在近幾周每日新增病例跌至個位數後，南韓正逐漸放寬社交距離限制措施，但其新冠肺炎確診人數自上周末起又開始回升。韓國疾病管理本部周二宣布，新型冠狀病毒感染確診病例新增27人，其中22例為本地感染病例。

首爾市梨泰院的酒吧與夜店爆發群聚感染的確診數累計達到93人，較前一天增加21人，加劇社區感染風險急升的擔憂。目前韓國已經檢測數千名到過夜店的民眾，但更多人還有待追蹤。因為爆發新一波疫情，南韓教育部已經將原訂於周三的高中開學時間再延後一周。截至目前為止，南韓全國總確診數為10,936人。

德國政府則報告該國的新冠狀病毒繁殖率在過去一周回升至1.1，這表示確診數又開始倍增。根據德國官方數據，德國11日新增確診數為357人，累計確診數逼近17萬人。

此外，根據約翰·霍普金斯大學（Johns Hopkins University）截至北京時間上午近8時的統計，全球新冠肺炎確診病例已經超過417萬人，死亡病例超過28萬5,690人。

美國確診病例已經超過134萬人，死亡病例突破8萬人。此前穆迪警告，在疫苗還未問世的情況下，美國過早重啟經濟恐爆發第二波疫情，勢必使經濟陷入蕭條。

(時報資訊)