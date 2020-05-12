永慶房產集團根據內政部實價登錄資料統計，雙北市2017年至2019年建物型態交易量占比顯示，雙北市公寓占比持續攀升，以2019年與2017年相比，成長2.4個百分點。

台北市公寓交易量占比從2017年到2019年成長2.4個百分點，2019年占比24.9%，接近二成五，顯示台北市公寓需求仍高，公寓均價為47.9萬。將台北市各行政區公寓依交易量排名，前三名分別為內湖區、士林區及文山區，公寓行情皆低於全市公寓平均價格。

北市公寓熱銷第一名的內湖區，公寓均價為43.4萬，謝志傑說明，內湖區擁有科學園區及三軍總醫院，近年各大企業總部、百貨商場也相繼進駐，帶入大量就業人口。區內在明星學區及便利的交通與生活環境加持下，加上4字頭的親民公寓價格，讓不少於內湖工作之民眾選擇就近購屋，省下通勤時間。

而位居二、三名的士林區和文山區公寓均價分別落在44.3萬、39.4萬，謝志傑表示，內湖、士林及文山都屬於北市房價較親民之行政區，且公寓價格相對大樓、套房便宜，坪數又實在，加上區內交通和生活機能完善，因此吸引許多想取得北市燙金門牌，但預算有限的購屋族進駐。

新北市公寓交易量占比從2017年至2019年成長2.4個百分點，公寓住宅均價為28.7萬。新北市公寓多成交在商業發展、生活圈較成熟之行政區，熱銷區域前三名為板橋區、中和區及新莊區，公寓均價分別為33.4萬、31.8萬和26.8萬，其中僅有新莊區低於新北市公寓平均價格。

謝志傑說明，從新北市熱銷區域板橋、中和、新莊來看，皆屬於新北市較早開發之區域，公寓產品供給量較多，加上商圈、生活圈發展活絡，整體居住條件完備，因此頗受首購與換屋族青睞。

板橋區、中和區為新北市第一圈，與台北市僅一橋之隔，生活機能成熟，且擁有便捷交通路網。謝志傑解釋，在購屋預算考量下，不少通勤族會選擇以時間換取空間，用3字頭親民房價在新北市第一圈挑選坪數更大、居住品質更加舒適的公寓物件。

而新莊區則受惠環狀線和多項國家級重大建設逐步到位，新莊副都心及新北產業園區也因此吸引不少企業總部進駐插旗，加上即將開幕的宏匯廣場，都帶來人口紅利與就業機會，產生大量剛性需求，2字頭的房價讓不少雙北首購小家庭、換屋族及當地就業民眾進駐，推升公寓買氣。

(時報資訊)