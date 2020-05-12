宜蘭縣議會議事廳議員們的座位則仍然保持原狀。（胡健森攝）

國內的疫情已有日趨緩和跡象，宜蘭縣議會也將在13日如期開議，但考量到目前在防疫期間，縣府的局處首長仍忙於各項防疫工作，朝野經討論溝通後已達初步共識，單位質詢部分將縮短一半的質詢時間，由原本的20分鐘縮短為10分鐘，但縣長施政總質詢每一位議員仍維持40分鐘的質詢時間。

目前宜蘭縣議會議場的官員座位及備詢台都已經新增架設了透明防疫隔板，但議員們的座位則保持原狀，並未另外增設防疫設施，議會人員表示，主要是因為議員的座位都是固定的，但官員的位置則會換人，因此有不同的防疫考量。

除了加裝透明隔板，這一次的定期大會在質詢方式上也有所變動，縣長施政總質詢仍維持每一位議員40分鐘的時間，但在單位質詢方面質詢時間則將會減半，國民黨議會黨團總召李清林表示，主要是目前全球的疫情仍然很嚴重，縣府公務人員也為了防疫忙碌不已，如果因為議會質詢時間太過冗長，導致公務人員還得為此加班，似乎並不公道，議會考量到民眾的觀感而減半質詢時間，這部分已經取得朝野共識。

但民進黨團總召陳俊宇則表示，單位質詢時間減半雖然朝野已有共識，但質詢方式是要維持依照「個人登記順序」或者是改採「黨團聯合質詢」，目前各方仍有不同意見。

議長張建榮則表示，目前外面對這次議會定期大會開會方式有一些說法，但都僅只是傳聞，議會將在13日上午召開預備會議，經充分討論之後才會做出決定。

(中時 )