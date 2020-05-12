彩繪地點日前已先邀請外埔區馬鳴國小學童與農會同仁一同插秧。（台中市政府提供／陳世宗台中傳真）

大安漁民發展協會與大安區公所聯合舉辦百年流傳的牽罟活動，致力發展甲安埔觀光旅遊，為地方帶來觀光客與商機。（市議員施志昌服務處提供／陳世宗台中傳真）

發展甲安埔觀光才能帶來商機！市議員施志昌12日指出，台中市府農業局為宣傳農村觀光休閒與生態保育於外埔區永豐里田區，將農業結合藝術透過稻田彩繪營造農村景觀風貌外，亦讓學童親自插秧了解稻米的生產成為食農教育一環，目前正是觀賞好時機！

農業局長蔡精強指出，彩繪地點位在外埔區永豐里(六分路鄰近農會牛奶工廠)的田區，面積廣達1.3公頃，日前已先邀請外埔區馬鳴國小學童與農會同仁一同插秧，除體驗彩繪田插秧學童也很開心可以參與自己家鄉的國際活動。

農業局說，本次圖樣以台中高美溼地為主，高美溼地除是一處生態保育區外，風景也被國際網站票選為一生必遊1次的景點，這次溼地美景及可愛的彈塗魚、招潮蟹、白鷺鷥、木棧道和夕陽現身在稻田中，迎風搖曳，為初夏迎來驚喜。

施志昌說，民眾要一窺彩繪田中的高美溼地可至水頭二路觀景台觀賞！外埔區永豐里田區風景優美，彩繪稻田鄰近水流東桐花步道、虎腳庄農夫假日市集，在初夏季節悶熱的午後，除觀賞彩繪稻田風景又可在涼爽桐花步道健走順便逛逛農夫市集，親近農村，享受悠閒的時光是都市近郊1日遊最佳選擇。

蔡精強指出，目前高美溼地彩繪稻田圖案已完整呈現，即日起至6月下旬為最佳觀賞期，以後水稻抽穗將會失去圖案原本樣貌，最佳觀賞期為5月份上旬至6月下旬，歡迎市民把握機會前往觀賞。

(中時 )