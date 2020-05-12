周揚青認了9年戀情破局並祭出「毀滅式分手」，踢爆羅志祥慣性劈腿甚至偷吃「窩邊草」愷樂，事後兩人雙雙道歉，然難平眾怒，而曾被爆跟小豬及一票哥兒們去宜蘭極樂開趴的藝人大根(黃亮鈞)，也遭網友出征，他一度「護豬」揚言對謾罵的網友提告，然最近他上節目態度大轉彎，直言「要玩不要進入感情」，被認為無法認同羅志祥的劈腿行徑。

大根近來受邀錄製《女人我最大》，跟眾人一起聊「渣男主題」，一現身就被主持人藍心湄開玩笑：「最近很紅！」，大根則藉機解釋宜蘭極樂趴僅是單純幫朋友慶生，並表示若是有男生在有另一半的情況下劈腿，傷害了女生就相當不應該，直言：「如果還想要玩，就不要去進入一段感情」，態度大轉彎。

大根也說，若是男女都單身，一起參加派對交朋友，怎樣都會被說是男生玩女生，怨吐男女不公平，但強調若是對對方沒意思，一定要說清楚，之後大家的作為都是個人的選擇，「都是單身，就是來交朋友」，而他被邀求對渣男苦女給出建議，大根則帶著尷尬但語重心長表示，如果還玩心未定，那真的不要隨便投入婚姻或感情，「把自己先搞定了，再去組織雙人生活，共度未來」。

(中時電子報)