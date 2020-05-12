執導《藍色大門》的金馬獎導演易智言怒辭政大教職，並在臉書透露，因在政大受到羞辱，決定不去上課了。校方今以11字回應「目前請英文系溝通聯繫中」，政大證實，易智言目前請病假到五月底，但因為這學期還沒結束，為保護學生受教權益，已請英文系溝通協調，否則若這堂課荒廢，學生的學分也沒了。

易智言10日在臉書發文指出，母校用官僚溫情主義說服他抽空兼任，但開學後，上課的英文系只有兩位同學，加上其他科系同學勉強湊足八九位，而且又被學生騷擾，問他是否可以到他公司實習？是否可以提拔當演員？是否可以做他私下劇本指導、主演？易智言痛批，「幹嘛奉獻給又醜又笨又不用功的學生，和官僚懦弱的學校體制？」因此決定不繼續在學校體制內教書了，但顧及官僚流程，用請假做名義。

易智言表示，關於政大，不去上課了，關於北藝大也不教了，最後一個多月的課，到此為止，但對於劇本寫作推廣還有熱情，會另有計畫私下開班，但不是賺錢，詳細寫作進行規則改天告知。

(中時電子報)