2018年3月遭祝融的台南新化老街泰香餅鋪（中），延燒左右2戶，屋主周昭安向文化局申請老屋立面整修。（劉秀芬攝）

台南新化老街泰香餅鋪目前由第8代周昭安（左）經營，他與弟弟周昭光手中拿著的是招牌水果餅與椪餅。（劉秀芬攝）

2018年3月遭祝融的台南新化老街泰香餅鋪，屋主周昭安願自籌經費整修恢復原有立面，在台南市「老屋立面專案」評估後，去年出資174.6萬餘元修繕3棟老屋立面，市長黃偉哲12日巡視修繕成果，感謝在地店家願意保存老街文化，並宣布今年再投入1千萬啟動新化11棟老屋立面修復工作。

台南市文化局表示，全國首開先例的《台南市歷史街區振興自治條例》於2012年7月11日公布施行，2018年7月7日正式公告「新化區歷史街區」為全市第3個歷史街區計畫，另並以「老屋立面專案」針對街屋型街區進行整備。

新化老街西側早期因6米道路拓寬為12米道路，老屋建築拆除改建為洋式街屋，1937年再次進行道路拓寬，拆除並重建、改建東側街屋為過度式風格之街屋。老街街屋立面特色包括三間式窗戶、戶外通廊、變化的山牆或女兒牆、番仔花、店號、洗石子牆面等，多數外觀狀態完整，維持良好。

由於老街上泰香餅鋪2018年3月發生火警，並延燒左右2戶，屋主向文化局申請老屋立面整修，並自籌數百萬元整修餅舖及鄰店內部裝潢，目前已完工，成為新化老街其他街屋補助修復立面的帶動者。

今年2月間，曾有老屋建築立面綴飾掉落，雖僅虛驚一場，卻讓周邊居民開始重視老屋保存議題，突顯出社區的危機意識及對公共安全的重視，進而讓市府取得周邊11戶老屋屋主認同參與修繕作業。

黃偉哲12日巡視新化老街時表示，市府將再投入約1千萬元整修西側11戶街屋立面，不僅作修復，一定會兼顧美觀、安全性及實用性，希望能在明年新化年貨大街活動舉辦前完成，往後也能夠吸引更多的觀光客來參觀。

文化局指出，「老屋立面專案」目前整修計畫區域包含鹽水、善化、麻豆、玉井、府城、新化等6區，市府也號召更多老屋屋主能加入保存行列，共同維護歷史街區老屋風貌的完整性，提升居住環境的文化品質。

(中時 )