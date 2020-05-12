前槍擊要犯藍信祺去年10月遭人檢舉在中山南路的連署攤位，懸掛「殺，蔡英文」布條，甚至寄信到總統府恐嚇小英，疑涉觸犯恐嚇危害安全、恐嚇公眾罪遭逮送辦，但藍表示，「殺」是「下架」的意思，他並沒有要付諸行動和恐嚇的意圖，台北地檢署認為藍只是要抒發政治立場，並無恐嚇公眾之意，因此不起訴。

55歲藍自稱「世界台灣皇帝」，他在2019年1月在臉書動態上寫「合法誅殺蔡英文」、「在這向全人類宣告，要將蔡英文民進黨、國民黨畜牲公開處決」，法官在去年10月8日以抒發對我國政治人物、現行政治體制、選舉制度的不滿，並非要讓公眾心生畏懼，並無主觀犯意，判決無罪。

藍被捕後以判決告訴警方，「殺」字是政治主張，意思是「下架」，經法院認定無罪。警方表示，政治訴求有很多字，與書寫1字「殺」有很大不同，足以讓路過民眾害怕，擔心帳篷內的人有不理性舉動，已涉犯恐嚇公眾罪。

去年10月，因在立法院前設攤，懸掛著「殺蔡英文」布條，警方獲報到場拆除布條並逮捕藍，今晚依妨害秩序罪嫌將他移送台北地檢署複訊，檢方訊後諭令他5萬元交保並責付家屬。

檢警調查，藍信祺1981年間因犯下「虎山雙屍命案」遭判刑19年後逃亡遭通緝，曾被列為槍擊要犯，1985年他被逮入獄，後獲減刑提早出獄。

(中時電子報)