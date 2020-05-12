中國人民大學國際關係學院副院長金燦榮日前接受陸媒專訪時表示，兩岸關係眼下考驗就是蔡英文520發表的就職演說，蔡如何表態，非常重要，「如果表態得不好，兩岸經濟合作架構協議（ECFA）肯定就終止了」。對此，自由作家洛杉基也表示，如果韓國瑜不幸被罷免，那麼到了九月以後，ECFA不再續約，「高屏地區的農漁業必然陷入空前困境」。

洛杉基在臉書指出，如果韓國瑜不幸被民進黨及外圍組織罷免，那麼到了九月以後，ECFA不再續約，高屏地區的農漁業必然陷入空前困境，這個爛攤子，就交給民進黨的繼任或代理市長去煩惱了！

洛杉基認為，農漁民自己心裡要有數，未來少了大陸的契作，收入必然大受影響，反中不遺餘力的民進黨籍市長，真的有能力能幫南部農漁民在大陸市場外，找到新的出路，讓他們將來的生計不受影響？

網友則回應表示「就讓那些817去承擔吧，都到這個節骨眼了，還有執政者會替人民想辦法嗎？」、「到時韓市長也沒辦法做什麼呀，乾脆都給他們好了，韓國瑜自由自在，天天砲打中央，搞得他們雞飛狗跳，大快人心」、「最近大陸養殖業出狀況，我們本有大好機會」、「玩火自焚」。

(中時電子報)