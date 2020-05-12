這次新冠肺炎疫情對全球市場帶來了空前影響，富達國際基金經理人廖婉菁表示，不過目前已經接近轉折點，而亞洲（特別是中國大陸）顯然已開始從疫情中復甦，生產已逐步恢復，因此，亞洲投資級債券的未來表現值得期待。

廖婉菁說，有三原因看好亞洲投資級債券中期表現：原因一：亞洲將是第一個走出疫情的地區，並將繼續採取迅速積極的措施來提振經濟。中國大陸已率先從疫情中復甦，開始恢復經濟活動，亞洲其他國家將緊隨其後。原因二：較低的石油價格將為整個亞洲地區帶來福音，低油價將有利於亞洲促進消費與開展基礎建設。原因三：亞洲投資等級債的信用品質佳，估值也具吸引力，目前特別看好中國及印度。

廖婉菁進一步指出，富達國際特別看好中國大陸，因為中國是率先走出疫情的國家，經濟活動已開始恢復，刺激措施帶來的推動作用也將顯現。房地產行業預計將從刺激措施中受益，並有望隨著經濟的復甦而反彈。同樣看好印度，因為印度可望從低油價中受益。龐大的國內市場將能抵禦全球動盪和需求破壞，此外近期印度也沒有選舉風險。

雖然有投資者擔心能源類持債，廖婉菁說，儘管油價確實會產生影響，但由於亞洲的能源企業大多為國有企業或國家背景的企業，因此它們更取決於主權評級。因此，富達國際認為，石油等外部因素對這些企業的影響較小。

富達國際指出，總體而言，亞洲投資級債券有良好的信用狀況與年期較長，在這個動盪時期能提供最需要的穩定性。與此同時，隨著亞洲成為首個從疫情中復甦的地區，及亞洲各國紛紛採取強大高效的政策，這也有利於亞洲投資級債券的表現。

(工商 )