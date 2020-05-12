36氪報導，加拿大國民咖啡品牌Tim Hortons中國公司（Tims中國）獲得騰訊獨家融資後，將加速展店計畫。目前，Tims中國在內地擁有接近50間門市，未來將加快開店步伐，預計在中國開設超過1,500間門市。

加拿大咖啡品牌Tim Hortons號稱「北美傳奇咖啡館」，在全球擁有4,800間門市，其中加拿大就有4,000間，已成為當地社會文化一部分，亦如加拿大版星巴克。其與連鎖快餐品牌漢堡王（Burger King）的母公司均為Restaurant Brands International（RBI）。RBI夥同Cartesian Capital成立Tims中國，並於2019年初在上海首次開店，正式進入中國市場。

報導指，Tims中國將與騰訊合作，探索在線上管道的數位化升級，包括使用微信小程序等，同時迅速拓展更多門市以滿足消費者的需求。

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