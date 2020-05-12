新冠肺炎病毒肆虐全球，正當目前疫情看似有稍微趨緩之際，大陸武漢有一名年約26歲，身形高瘦的男子，為了增強免疫力又想防疫，半個多月前，每天晚飯後，戴口罩去夜跑鍛鍊身體。結果本月7日，這名年輕男子在跑了4公里後，突然胸口一陣劇痛，呼吸困難喘不過氣，緊急送醫後發現，他的左側肺部居然破掉了。

據大陸《紫牛新聞》等媒體報導，武漢市中心醫院近日在官方微博發布一起個案，提到有一名26歲年輕男子，本月初晚間戴著口罩去夜跑鍛鍊身體，但跑了4公里後，男子突然感到胸口隱隱作痛，呼吸也變得吃力，一開始他以為是戴著口罩太悶才出現不適，後來他再堅持著跑了500米後，因為身體太不舒服，他決定中斷夜跑，忍痛走回家。

結果男子回家後，胸口越來越痛，呼吸也很困難，後來被家人緊急送醫。醫生檢查驚見，男子的左側肺破了，經過診斷是「自發性氣胸」，左側肺被嚴重壓縮了90%，還把心臟因此擠向右側，如果再晚一點就醫，可能會有生命危險。

武漢中心醫院胸外科主任陳寶鈞受訪時表示，氣胸多發生在有慢性肺部疾病的老人家身上，但體型瘦高的青少年男性，臨床發現也是氣胸的好發族群。陳寶鈞解釋，這類身材的男性，因為胸腔較長，只要肺部發育不健全，又從事劇烈運動，導致肺部內壓力升高，很容易造成肺大泡突然破裂，空氣從肺部進入胸腔」，提醒高瘦體型的運動愛好者，如果運動中出現猛咳或呼吸困難，最好快就醫，以免耽誤自發性氣胸的治療。

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(中時電子報)