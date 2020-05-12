創世基金會到宅服務到個案家需經過鄉間小路。（創世台中院提供／陳世宗台中傳真）

「愛自己的長輩是人、照顧別人的長輩是神！」新冠肺炎讓台灣寫下國際公衛歷史新頁，除仰賴政府公衛系統控制指揮，更要感謝辛苦的醫療體系工作人員，不分晝夜在第一線捍衛國人健康。在創世基金會有一群辛苦護理人員，一年365天，同母親一般，悉心陪伴在植物人的身邊。

創世台中院指出，全台有17所安養院、3個分會，共有169位護理師，負責植物人安養與到宅植物人訪視服務。平均工作年資6.6年，年資達15年以上超過10位，最資深的更高達27年。

每位資深的護理人員，照顧個案都有自己一套。其中創世台中院到宅護理師王藝霏已任職10年，多年來走進台中地區的大街小巷，用專業指導家屬如何照顧植物人，也分享照護經驗；讓長期臥床的植物人，可以省時不費力地透過創世研發的「原床泡澡」服務，清潔身體、舒服乾淨的過生活。

王藝霏說，印象最深刻的一次服務，是后里的吳伯伯家，他99年罹患失智症，逐漸退化至完全臥床，意識呈植物人狀態，因免疫系統差導致全身多處水泡與破皮；陸籍妻子與他相依為命，感情甚篤，但生活非常困苦，且對於吳伯伯身體照顧與傷口護理感到無力。

108年2月創世介入到宅服務，王藝霏細心指導吳太太照顧上的技巧與衛教知識，並透過原床泡澡服務，讓吳伯伯身上多處傷口癤痂與水泡，逐漸好轉。在創世介入服務2個月後，他安詳的辭世了，但吳太太還特地打電話到創世台中院找院長，不善言辭的表達她心中的感謝：「王護理師不怕髒，幫我老公泡澡，我老公因此舒舒服服的睡了3天，謝謝王護理師！謝謝院長，你們辦這個服務很好，你們做到了，做的真的很好！」

王藝霏表示，雖然到宅服務僅有短短30分鐘到1個小時，但是感受到個案家屬把自己當家人、朋友對待，真心感覺到家屬無助時第一個想到的會是自己，這種被需要的感覺真好，作為護理師從家屬身上得到很多成就感。

創世基金會長期耕耘清寒家庭植物人照護，目前安養800多位植物人，免費提供2000多位植物人家庭到宅服務。照顧1位植物人每天約需10片尿布，1整年安養加上到宅約需要340萬片尿布。盼社會大眾每天存10元，每月300，幫助植物人尿布一整個月。愛心專線：(04)2384-1126分機9愛您小組。

(中時 )