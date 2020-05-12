消防署前署長黃季敏被控貪污，遭台北地院判刑18年，還被公懲會懲戒撤職。黃認為時任主秘葉吉堂、視察曾偉華向檢調不實作證，導致他名譽受損，憤而提告求償900萬元，一審台北地院判決駁回，他提上訴，二審高等法院今再判他敗訴，本案仍可上訴。

黃季敏提告指出，葉吉堂就「整合平台建置」採購案赴檢方作證時，明知該會議是葉親自主持，並做成決議，和他無關，卻胡亂指摘是他主持並做決議，曾偉華就「系統維護服務」作證時，也把責任推給他。

不過，北檢針對黃季敏提告內容，調閱消防署會議紀錄，確認葉、曾並沒有作偽證，北院認為本案經北檢起訴、北院刑事庭判有罪、監察院彈劾及公懲會懲戒，都有多數事證詳為勾稽後，明確駁斥黃的答辯，故判黃敗訴。黃上訴後，高院認為無理由，今判決駁回。

黃季敏被控在任消防署長期間，利用採購案向廠商索賄2千萬餘元、接受招待出國，又圖利台標公司2.3億餘元，檢調還在他家搜出近20公斤金條與400萬元現金，堪稱史上最貪消防署長。北院2017年依貪污等罪判黃18年徒刑，全案目前在高院二審審理中。

(中時 )